الإمارات تسجل 2,988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإمارات 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 221.754‎ إصابةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى تسجيل خمس وفيات نتيجة تداعيات الإصابة (بكوفيد 19) ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 694 حالةً.