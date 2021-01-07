تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.