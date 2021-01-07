لبنان تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.كما رصدت الوزارة 16 وفاة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553. وكان لبنان سجل أمس الأربعاء حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.