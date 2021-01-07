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فرنسا تعلن عن تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس

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العرب اليوم - فرنسا تعلن عن تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس

فيرروس كورونا
باريس _ العرب اليوم

فرنسا تعلن عن تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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فرنسا تعلن عن تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس فرنسا تعلن عن تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس



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