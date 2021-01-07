اليابان تسجل 7848 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 70 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 263638 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3831 وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.