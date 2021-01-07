لبنان تسجّل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 4774 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 204669 إصابةً. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 137582، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1553 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.