سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101382 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2792 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 206 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68589 حالةً.