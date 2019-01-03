أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون
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أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون

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العرب اليوم - أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون

نبات الزعفران
القاهرة - العرب اليوم

فوائد الزعفران للعين

يعتبر الزعفران علاجًا ممتازًا لأمراض العيون التي تصيب المرأة كالعمى وضعف النظر، وذلك وفقاً للعديد من الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت مدى فعالية الزعفران على صحة وسلامة العيون. وذلك لإحتواء الزعفران على بعض الخصائص التي تؤثر على الجينات المنظمة لنشاط المكونات الدهنية في غشاء خلايا العين. تقوم هذه النبتة السحرية على حماية العين من الإصابة بمرض إلتهاب الشبكية الصبغي، و مرض التكنس البقعي، حيث تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف شديد في الرؤية، وربما يصل الأمر إلى العمى.

فوائد الزعفران للجنس

تمتد الفوائد الصحية لنبات الزعفران العطري لتصل إلى علاج جميع المشاكل التي تتعلق بالصحة الجنسية، وذلك لإحتوائه على العديد من الخصائص العلاجية المذهلة التي تساعد الزوجين في هذا المجال. يعتبر الزعفران منشط جنسي قوي لحل مشكلة الضعف والفتور لدى السيدات من جهة ودوره في تقوية الإنتصاب لدى الرجال وعلاج مشكلة سرعة القذف المبكر التي يعاني منها عدد كبير من الرجال من جهة أخرى. يساهم نبات الزعفران بنسبة عالية في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجل والمرأة، ويعمل على زيادة الرغبة والشهوة الجنسية. يعالج الزعفران أيضًا مشاكل العقم التي يتعرض لها الرجل، فهو يحسن من نسبة الخصوبة، ويعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وزيادة كمية السائل المنوي.

فوائد الزعفران للمعدة

يعتبر الزعفران من أهم الأعشاب الطبيعية المعالجة لمعظم الأمراض المعدية التي تلحق الأذى والضرر بالجهاز الهضمي. يحتوي الزعفران على بعض المواد والخصائص الرائعة التي تعالج تقرحات المعدة و إلتهابات الأمعاء. هذا إلى جانب دوره الرائع في تحسين عملية الهضم، وتنشيط عمليات الأيض وعمليات التمثيل الغذائي. يقوم الزعفران بتخفيف آلام المعدة، والحد من اضطراباتها، وهو يقلل من الغازات وانتفاخات البطن المزعجة. إضافة إلى ذلك، يفيد الزعفران حالات الإسهال والإمساك وتقلصات المعدة المزمنة، وهو علاج قوي وفعال لإضطرابات القولون العصبي، وتخفيض درجة حموضة المعدة.

فوائد الزعفران لخلايا الدم

من الفوائد الصحية التي يتمتع بها نبات الزعفران المذهل، هو أنه يساهم في إنتاج خلايا الدم داخل الجسم، وبالتالي يعمل على تشكيل الهيموجلوبين في الدم، مما يحد من الإصابة بمرض فقر الدم والأنيميا الحادة. وذلك لأن الزعفران من الأعشاب الطبيعية الغنية جداً بعنصر الحديد الذي يعتبر أحد العناصر الغذائية الهامة التي تتدخل في تكوين كريات الدم الحمراء. يساعد الزعفران كثيراً على تنشيط الدورة الدموية، وتوريد الدم إلى خلايا وأنسجة أعضاء الجسم، هذا فضلاً عن دور الزعفران  في التحكم بضغط الدم، فهو يحد من إرتفاعه بنسبة كبيرة نظراً لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم والكروسيتين.

فوائد الزعفران للنوم

اذا كنتِ تعانين سيدتي من مشكلة الأرق المزعجة، وعدم القدرة على النوم بشكل كافي، يمكنك تناول مشروب الزعفران الرائع للتخلص من هذه المشكلة. يقضي الزعفران على مشاعر التوتر والقلق والتشتت الذهني المسببة للأرق وقلة النوم وذلك لأن الزعفران يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاسترخاء والهدوء للجسم. عليكِ بتناول مشروب الحليب مع الزعفران العطري قبل النوم وتمتعي بنوم هادئ وعميق. 

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أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون



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أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون أبرز الفوائد الصحية المدهشة لعلاج أمراض العيون



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