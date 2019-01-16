ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك
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ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك؟

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العرب اليوم - ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك؟

الماء
القاهرة - العرب اليوم

الماء هو المكون الأساسي للجسم البشري، حيث يشكّل كمية تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من وزن الإنسان، (وهذا يتوقف على حجم الجسم).

لهذا فإن الاستهلاك الكافي والمنتظم من الماء له فوائد صحية عديدة، فكمية الماء التي يشربها الشخص يوميا تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، ولهذا يوصي خبراء التغذية بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة، كما يساعد الماء على الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كبير، وهو أمر ضروري لأن أغلب خلايا الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح.

فالماء ضروري لكل وظائف الجسم لأنه يسهّل عملية الهضم والامتصاص، ويعدّ مادة أساسية في تكوين الدم والسائل اللمفاوي، كما أنه يساعد في عملية طرح السموم خارج الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينظم درجة حرارة الجسم، ويكوّن الافرازات السائلة مثل اللعاب والدموع وعصارة المعدة، كما أنه يعمل على ترطيب أنسجة الجسم مثل أنسجة الفم، العينين والأنف.

فوائد شرب الماء على الريق
ــ يمكنك تنشيط جسمك كل صباح من خلال الاستفادة من شرب الماء على الريق، وذلك لأن الماء يعمل على تغذية الجسم والخلايا ويساعد على تحسين الهضم وتحسين عملية الامتصاص، كما يساعد أجهزة الجسم التي تحتاج إلى الماء على الريق للقيام بوظائفها بشكل سليم، لذا ينصح بشرب من 6 إلى 8 أكواب يومية وبشكل متقطع، والماء على الريق يحمي جسمك عند خروجك في ساعات الصباح الأولى للعمل في فصل الصيف من الحر الشديد والجفاف عند التعرق.

ــ يعالج الماء الأمراض المختلفة التي نشعر بها خلال اليوم وهي الصداع والإرهاق والجفاف في أيام الحر الشديد.

ــ ويوضح أخصائيو العظام أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات العظام عليهم شرب 4 أكواب من الماء على الريق، و4 أكواب قبل الغداء و4 أكواب قبل وجبة العشاء بساعة لتحسين عملية الهضم.

ــ يسكن من آلام الظهر ويعمل على استرخاء عضلات البطن.

ــ يعالج الماء من السمنة المفرطة ويعمل على إنقاص الوزن وذلك لأن شرب من 6 إلى 8 أكواب يوميا يساعد على الشعور بالشبع.

ــ شرب الماء على الريق يحسن من حركة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على حرق الدهون.

ــ يطهر المعدة من السموم ويحسن حركة الطعام داخل الأمعاء.

ــ من فوائد شرب الماء على الريق، الوقاية من أمراض الكلى والتهابات الجهاز البولي، فالكلى تؤدي وظيفة طرد السموم من الجسم عن طريق الماء.

ــ يساعد شرب الماء على الريق على القيام بجميع الأنشطة لتنشيط الدورة الدموية، كما يخلصكم من الأمراض التي تصابون بها مثل الصداع النصفي، كما يساعدكم على التخلص من جفاف البشرة والوقاية من بعض الأمراض مثل:

التخلص من رائحة الفم الكريهة
تتغير رائحة الفم نسبة إلى تغير درجة الرطوبة داخل الفم، لذا قد نستيقظ من النوم ونشعر أن رائحة أفواهنا غير مستحبة وذلك لأننا نكون نائمين ولا نشرب الماء، وهناك نوع من البكتيريا ينمو داخل الفم ليلاً وشرب الماء على الريق يقضي عليها، يمكنك شطف فمك بالماء للقضاء على الرائحة وإزالة البكتيريا، ويمكنك تناول الأطعمة كالفاكهة والخضار التي تحتوي على سوائل كالتفاح للتخلص من رائحة الفم.

الوقاية من أمراض الجهاز البولي
شرب الماء على الريق يحافظ على الحالبين والجهاز البولي عن طريق طرد السموم من الجسم، لأن احتفاظ الجهاز البولي بالسموم على المدى الطويل قد يسبب التهاب الحالبين والمثانة.

الوقاية من الحصوات المرارية وحصوات الكلى
احرص على شرب الماء على الريق حينما تستيقظ من النوم مباشرةً وذلك لأنه يحميك من تكون الحصوات المرارية والكلوية، لأن الماء يعمل على تنظيم عمل الكلى وإخراج السموم عبر الكلى، وإذا كان هناك عيوب وراثية أو خلقية كضيق الكلى عند بعض الأشخاص تقوم بتمرير السموم إلى مجرى البول فقد تسبب الحصوات الكلوية.

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ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك



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ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك ماذا يفعل شُرب الماء على الريق في جسمك



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