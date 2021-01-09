470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23309 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و470 وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.379.103 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61.381 حالة وفاة .