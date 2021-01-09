بلجيكا تسجل 143 وفاة و2048 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و143 حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 660703 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19992 حالة وفاة.