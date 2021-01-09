فلسطين تسجل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.