البرازيل تسجل 70,574 إصابة بكورونا

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 70,574 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الإصابات 7,040,608 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنها سجلت 936 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 183,735 حالة وفاة.