إسبانيا تسجل 195 وفاة و 11078 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 195 حالة وفاة و 11078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,773,290 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48596 حالة وفاة.