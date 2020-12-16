بريطانيا تسجل 612 وفاة و25161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 612 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65517 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 25161 إصابة جديدة بالفيروس, ليبلغ إجمالي الإصابات 1,913,000 إصابةً.