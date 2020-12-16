لوكسمبورغ تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 42845 حالةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 421 حالةً.