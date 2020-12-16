فلسطين تسجل 2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 26 وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و2240 حالة تعافٍ. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 80 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.