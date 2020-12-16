الأردن تسجل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 267585 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 230274 حالة شفاء بعد تسجيل 4029 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3465 حالة.