عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران يقترب من 53 ألف حالة وفاة
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عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران يقترب من 53 ألف حالة وفاة

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العرب اليوم - عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران يقترب من 53 ألف حالة وفاة

فيروس كورونا
طهران - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و131077 شخصا، أما الوفيات فبلغت 52883 حالة وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 844430 شخصا، مضيفة أن 5678 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة وقالت وزارة الصحة إن 6 ملايين و846 ألفا و781 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

المصدر: RT

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عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران يقترب من 53 ألف حالة وفاة عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران يقترب من 53 ألف حالة وفاة



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