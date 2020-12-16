وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 66 ألفاً

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 680 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66537 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها، إلى تسجيل 17568 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1888144 إصابةً.