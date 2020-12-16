تونس تسجل 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ووفاة 41 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.

