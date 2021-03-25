ارتفاع الإصابات بسلالتين متحورتين من كورونا إلى 2954 في اليونان

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليونان إلى 2954 حالةً.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الشبكة الوطنية في اليونان للإشراف على طفرات جينات فيروس (كورونا) قولها في تقرير لها إن الفحوصات الطبية أثبتت أن 422 حالة إيجابية للسلالة الجديدة القادمة من بريطانيا وحالة واحدة للسلالة القادمة من جنوب أفريقيا.وأشارت الشبكة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس القادمة من بريطانيا بلغ 2898 حالةً، في حين ارتفع عدد الإصابات بالسلالة القادمة من جنوب أفريقيا إلى 56 حالةً.