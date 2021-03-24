اليونان تسجل 67 وفاة و 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 67 حالة وفاة و 3062 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 7649 وفاة و 245405 إصابات.