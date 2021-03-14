اليونان تسجل 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 1626 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221147 اصابةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7091 حالةً.