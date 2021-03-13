اليونان تعلن إجراء مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة في شرق المتوسط

أعلنت اليونان، الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في البحر المتوسط.

وقالت الحكومة اليونانية، إن "التدريبات المشتركة مع واشنطن، تستهدف زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة"، مضيفة أن "مشاركة قواتنا في المناورات، تثبت الدور المهم لنا وللولايات المتحدة، في الدفاع والأمن بمنطقة شرق المتوسط".