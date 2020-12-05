البرازيل تسجل 43209 إصابات و664 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 43209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بالفيروس. وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد المعلنة سجلت انخفاضا عن يوم أمس الجمعة، إذ أعلن عن تسجيل 46884 إصابة، و694 وفاة. وتأتي البرازيل بالمرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث سجلت 6 ملايين و577177 إصابة، وفي المرتبة الثانية من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت 176628 وفاة، طبقا لبيانات الصحة البرازيلية.