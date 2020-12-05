أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجيل 1422 إصابة جديدة بالفيروس و 15 حالة وفاة مشيرة إلى وجود 69 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.