السودان تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19 "و6 وفيات، و179 حالة تعافي.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 18353 متضمنة 1271 وفاة ، وتعافي 10672 حالة.