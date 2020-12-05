سجلت روسيا وبالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم ضد الوباء ، ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد ولأول مرة في أعلى حصيلة منذ منذ بداية الجائحة وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 28145 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس / 27403 / ليبلغ إجمالي عدد حالات / كوفيد - 19 / مليونين و431ألفا و 731 إصابة مع بقاء 472الفا و 651 حالة نشطة حيث تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو /7993 إصابة/.

وأشار مركز العمليات إلى انخفاض في عدد الوفيات بعد تسجيل 508 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس / 569 / ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 41607 مع تماثل 27644 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين الى مليون و916 ألفا و 396 شخصا وانطلقت في موسكو اليوم ،حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك" V" في المستوصفات.