لوكسمبورغ تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في إلى 60205 حالات.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها أمس إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 736 وفاة.