لوكسمبورغ تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 59907.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى إنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بالفيروس التاجي ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 728 وفاةً.