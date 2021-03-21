لوكسمبورغ تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 59416 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 718 وفاة.