لوكسمبورغ تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 57056 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى أنها سجلت في المقابل خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 673 وفاةً.