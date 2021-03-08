لوكسمبورغ تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56677 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 663 وفاة.