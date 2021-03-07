لوكسمبورغ تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و خمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56646 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 662 وفاة.