لوكسمبورغ تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 57877 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في إلى 689 حالة وفاة.