الولايات المتحدة تسجل 60,678 إصابة مؤكدة و 1,572 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,678 إصابة مؤكدة و 1,572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29,113,651 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 529,301 .