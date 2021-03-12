أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أنها ستمنح مواطني ميانمار الموجودين بأراضيها الحماية المؤقته، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في فبراير الماضي.