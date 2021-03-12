تركيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا لهذا العام

سجلت تركيا 14941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ مطلع العام.وتأتي هذه الحصيلة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيف القيود التي كانت مفروضة لمواجهة الوباء.وتضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا مقارنة بالشهر الماضي، وهي زيادة قالت السلطات إن السبب فيها يرجع إلى طفرات الفيروس.وأعلن أردوغان إعادة فتح المدارس والمقاهي والمطاعم بشكل جزئي الأسبوع الماضي، وخففت السلطات من قيود الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد أن كان عدد الحالات الجديدة قد انخفض إلى أقل من عشرة آلاف يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة وفاة 66 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29356.

كما أظهرت البيانات أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى مليونين و850 ألفا و930 إصابة بحلول اليوم الجمعة.وقامت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، بتطعيم نحو 10.87 مليون شخص منذ منتصف يناير، وتستهدف تطعيم 50 مليونا حتى الخريف المقبل.