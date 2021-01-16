ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أفريقيا إلى 3207639 إصابةً

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3207639 إصابةً. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.