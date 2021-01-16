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اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
أثينا - العرب اليوم

سجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.

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اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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