اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.