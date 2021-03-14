تونس تسجل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 30 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 241834 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8389 وفاة.