البرازيل تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا و43812 إصابةً

سجلت البرازيل 1127 وفاة بمرض كوفيد-19 و 43812 إصابةً بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 11483370 إصابةً و 278229 وفاة.