وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز الألفين لليوم الثالث على التوالي

سجلت البرازيل 2216 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في ثالث يوم على التوالي يتجاوز فيه العدد حاجز الألفين، وذلك في أسوأ موجة وفيات منذ ظهور الوباء قبل عام.

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة أيضاً تسجيل 85663 حالة إصابة جديدة، وذلك في ثاني أكبر عدد يومي في ظل اتساع انتشار المرض بالبلد الواقع في أمريكا الجنوبية جراء سلالة جديدة محلية أشد عدوى.

وسجلت البرازيل 11 مليوناً و363380 إصابة، و275105 وفيات في المجمل.