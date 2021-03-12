البرازيل تسجل 75412 إصابة جديدة بكورونا و2233 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس عن تسجيلها 75412 إصابة جديدة و2233 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و277 ألفا و717 شخصا منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 272 ألف و889 شخصا، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.