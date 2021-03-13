تونس تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 30 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 241 ألفا و 257 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8 آلاف و 359 وفاة.