تونس تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 640 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 240617 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8329 وفاة.