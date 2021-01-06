تونس تسجل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 70 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 149881 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف وأربع وفيات.