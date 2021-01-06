إيطاليا تسجل 548 وفاة بكورونا و20331 إصابة جديدة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 548 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), و 20331 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 76877 حالة وفاة, فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,18 مليون إصابة.