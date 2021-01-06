ليبيا تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 1191 حالة. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 102.880 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1546 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 77.435 حالة.